Diyarbakır'daki Polise Yönelik Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın Trabzon'daki babaevinde üzüntü yaşanıyor.



Merkez Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi Mekan Sokak'ta yaşayan anne Gülşen ve baba Ali Özcan'a oğullarının şehadet haberi, askeri ve sivil yetkililerce sağlık ekipleri eşliğinde verildi.



Acı haberi öğrendikten sonra fenalaşan şehidin annesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Şehidin babası ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.



Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Müftüsü Keramettin Demir de şehidin babaevine gelerek aileye taziyelerini iletti.



Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Tolga Zengin ile hatıra fotoğrafı



Bu arada, şehit Miraç Kadir Özcan'ın (28), bir görev sonrası Beşiktaş'ın milli kalecisi Tolga Zengin ile polis arkadaşlarıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.



3,5 yıllık polis memuru olan Özcan'ın evli ve 1,5 yaşında Umay Mina adında bir kız çocuğu bulunduğu, babası Ali Özcan'ın da emekli komiser olduğu bildirildi.



Aynı zamanda AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Halim Yılmaz'ın da akrabası olduğu belirtilen şehit polis memurunun cenazesinin, yarın Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından Trabzon'a getirilmesi bekleniyor.