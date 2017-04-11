Diyarbakır'daki Patlamayı Yaşayan Görgü Tanığı: Üzerimize Taş, Toprak Yağdı

Diyarbakır'da 10.45 sıralarında şiddetli bir patlama oldu. Olay bölgesindeki bir görgü şahidi, "Patlamayla savrulduk. Taş, toprak yağdı üzerimize.'' dedi.

Diyarbakır'daki Patlamayı Yaşayan Görgü Tanığı: Üzerimize Taş, Toprak Yağdı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 1' i ağır 4 kişi yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında panzer bakım ve onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: ÜZERİMİZE TAŞ TOPRAK YAĞDI

Olay bölgesine 500 metre uzaklıktaki bir görgü şahidi, "Patlamayla savrulduk taş, toprak yağdı üzerimize." dedi.

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