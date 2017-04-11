Diyarbakır'daki Patlamayı Yaşayan Görgü Tanığı: Üzerimize Taş, Toprak Yağdı
Diyarbakır'da 10.45 sıralarında şiddetli bir patlama oldu. Olay bölgesindeki bir görgü şahidi, "Patlamayla savrulduk. Taş, toprak yağdı üzerimize.'' dedi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 1' i ağır 4 kişi yaralandı. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında panzer bakım ve onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
GÖRGÜ TANIĞI: ÜZERİMİZE TAŞ TOPRAK YAĞDI
Olay bölgesine 500 metre uzaklıktaki bir görgü şahidi, "Patlamayla savrulduk taş, toprak yağdı üzerimize." dedi.
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