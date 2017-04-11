Diyarbakır'daki Patlamadan İlk Görüntüler

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken patlamanın eski polis okulu yakınlarında olduğu belirtildi.

PANZER ONARIMI SIRASINDA OLDU

Patmanın ise Bağlar Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasında panzer onarımı sırasında meydana geldiği ortaya çıktı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Patlamanın ardından çevredeki binalar zarar görürken, vatandaşlar da büyük panik yaşadılar. Sosyal medyaya gelen fotoğraflar da patlamanın şiddetini ortaya koydu.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Patlamada, emniyet binası kullanılamaz hale gelirken, yerleşke çevresindeki çok sayıda binada da hasar oluştu. Ağır hasar gören emniyet binasında göçük altında kalanların olduğu belirtildi.

İşte patlamadan ilk kareler:







