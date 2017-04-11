Diyarbakır'daki Patlamadan Acı Haberler Peş Peşe Geldi: Şehit Sayısı 3'e Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada yaralanan sivil personel Cengiz Tekin ve polis memuru Burhan Mercan hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Böylece patlamada şehit sayısı 3'e yükselmiş oldu. Patlamada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit olan polis memuru Burhan Mercan ve sivil personel Cengiz Tekin için, yarın Emniyet Müdürüğü'nün yeni binasında cenaze töreni düzenlenecek.

Diyarbakır'daki İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bağlar'daki ek binasındaki atölyede panzer tamiri sırasında patlama meydana gelmişti. Olayda sivil personel Yunus Elaltunterin şehit düşerken, 3 kişi yaralanmıştı.