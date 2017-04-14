Diyarbakır'daki Patlamada Zarar Görenlere 627 Bin Lira Ödendi

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü ek binasında, 11 Nisan günü meydana gelen patlamada zarar görenlere valilik tarafından toplam 627 bin 478 lira para yardımında bulunuldu.



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Nisan günü PKK'lı teröristlerin tünel kazarak patlayıcı döşedikleri Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü ek binasında yaşanan saldırıda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtildi. Patlamada zarar görenlere bugüne kadar 627 bin 478 lira destek sağlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Bağlar İlçesi'nde yer alan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Yerleşkesi içerisinde 11 Nisan 2017 günü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen patlama neticesinde olay sonrası meydana gelen zararın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 24 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda şuana kadar tespit edilen 1552 dosya içerisinde 667 dosyanın hesaplama işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda mağdur vatandaşlarımıza 627 bin 478 lira ödenmesi için banka ve PTT şubelerine gerekli talimatlar gönderilmiştir. Geriye kalan dosyaların hesaplama işlemleri en kısa sürede yapılarak, oluşan zararların karşılanmasına devam edilecektir." - Diyarbakır