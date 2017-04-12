- Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 3'e yükseldi

Patlamada ağır yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek yerleşkesindeki patlamada şehit sayısı 3'e yükseldi. Patlamada ağır yaralanan bir polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Merkez Bağlar ilçesi Emek ile Hatboyu caddeleri arasında, içerisinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek yerleşkesinde bugün saat 10.45 sıralarında meydana gelen patlamada Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin adlı sivil memurlar şehit olmuştu. Patlamada, şehit sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralanan ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru Burhan Mercan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(MP-Y)