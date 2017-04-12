Diyarbakır'daki Patlamada Korkunç Detay: Bir Ton Patlayıcı Kullanıldı

Diyarbakır Valiliğinden, Bağlar ilçesindeki terör saldırısının, İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği, saldırıyla ilgili doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

177 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada "Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 177 şüpheli gözaltına alındı" denildi.

BAKAN SOYLU: TERÖR SALDIRISI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi'nin bulunduğu, daha önce bombalı saldırı gerçekleştirilen bölgede dün sabah yeniden patlama meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli bir açıklama geldi. Soylu, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

"YERİN ALTINI AÇIP, PATLAYICI YERLEŞTİRMİŞLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, saldırının dışarıdan açılan tünel ile yapıldığını duyurdu. Soylu, "Yerin altını açıp bomba yerleştirmişler" dedi.

KORKUNÇ GERÇEK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre yerin 2 metre altından kazılan tünel ile teröristlerin hedefinin bütün emniyet binalarını patlatmak olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Teröristlerin kazdıkları tünel ile emniyet yerleşkesinde bulunan binaların altına kadar geldikleri ve tünele patlayıcı yerleştirmeye başladıkları belirtildi. Güvenlik kaynakları tünelin tamamen patlayıcılarla doldurulduktan sonra saldırının gerçekleştirileceğinin tahmin edildiğini ancak dünkü patlamanın plansız yaşanması üzerine bu hain saldırının asıl hedefine ulaşamadığını söyledi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada yaralanan sivil personel Cengiz Tekin ve polis memuru Burhan Mercan hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Böylece patlamada şehit sayısı 3'e yükseldi.