Diyarbakır'daki Patlamada Hayatını Kaybeden Sivil Memur Yunus Elaltunterin İçin Tören Düzenlendi-1

Diyarbakır'daki Patlamada Hayatını Kaybeden Sivil Memur Yunus Elaltunterin İçin Tören Düzenlendi-1

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