Diyarbakır'daki Patlama Şehit Olan Memur İçin Tören Düzenlendi

Diyarbakır'daki patlama şehit olan memur için tören düzenlendi DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki emniyet yerleşkesinde meydana gelen patlama şehit olan sivil memur Yunus Elaltunterin için cenaze töreni düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesi Emek ile Hatboyu caddeleri arasında içerisinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek yerleşkesinde meydana gelen patlamada şehit olan sivil memur Yunus Elaltunterin için tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, askeri erkan, polisler ve şehit yakınları katıldı.

Cenazenin alana getirilip, katafalka konulmasıyla başlayan törende, şehidin özgeçmişi okundu. Tören, şehit için dua okunmasıyla sona erdi.

Cenazenin gün içerisinde Bağlar ilçesindeki Alipınar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.