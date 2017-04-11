Diyarbakır'daki Patlama Kamerada
Diyarbakır ' ın merkez Bağlar ilçesinde, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasında şiddetli bir patlama yaşandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasında şiddetli bir patlama yaşandı. İlk bilgilere göre, 15'in üzerinde kişinin yaralandığı patlamada, emniyet binası kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 10.40 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek bi...
sponsored ads