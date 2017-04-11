Diyarbakır'daki Patlama Anına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da panzer onarımı sırasında yaşanan patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'daki Patlama Anına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası içindeki atölyede patlama meydana geldi. Patlamanın panzer onarımı sırasında yaşandığı belirtildi.

PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Patlamanın ardından olay anına ilişkin görüntüler de çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte çevreye moloz yığınlarının yağdığı görülüyor.

DAHA ÖNCE TERÖRİSTLER SALDIRMIŞTI

PKK'lı teröristler Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na geçen 4 Kasım'da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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