Diyarbakır'daki Patlama Anına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı
Diyarbakır'da panzer onarımı sırasında yaşanan patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası içindeki atölyede patlama meydana geldi. Patlamanın panzer onarımı sırasında yaşandığı belirtildi.
PATLAMA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Patlamanın ardından olay anına ilişkin görüntüler de çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte çevreye moloz yığınlarının yağdığı görülüyor.
DAHA ÖNCE TERÖRİSTLER SALDIRMIŞTI
PKK'lı teröristler Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na geçen 4 Kasım'da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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