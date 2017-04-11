Diyarbakır'daki Patlamadan Bir Şehit Haber Daha Geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamada yaralanan bir sivil personel daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit için yarın İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenecek.

Diyarbakır'daki İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bağlar'daki ek binasındaki atölyede panzer tamiri sırasında patlama meydana gelmişti. Olayda sivil personel Yunus Elaltunterin şehit düşerken, 3 kişi yaralanmıştı.