Diyarbakır'daki Patlama

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Bağlar İlçesinde patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.



Vali Aksoy beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ile İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisinde patlamanının olduğu bölgede incelemede bulundu.



Görevlilerden patlama ile ilgili bilgi aldıktan sonra ziyaret ettiği çevredeki esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Aksoy, vatandaşların zararının en kısa sürede karşılanacağını söyledi.



Aksoy ve beraberindekiler daha sonra hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.