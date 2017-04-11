Diyarbakır'daki Patlama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Diyarbakır'daki patlamada yaralananların tedavisine başlandığını belirterek, "Süratle hareket edildi ve gereken müdahale yapıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini aldım." dedi.



Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağlar ilçesindeki Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu kişiye Allah'tan rahmet diledi.



Yaralılara da acil şifalar dileyen Akdağ, "Meseleyi duyunca konuyla alakalı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürüme talimat verdim. Bizim bir hizmet uçağımızla olay mahalline geçtiler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da olayın sebepleriyle ilgili açıklama yaptı." diye konuştu.



Çok sayıda ambulansın hemen olay yerine sevk edildiğini vurgulayan Akdağ, "Mukabil olaylarda teşkilatımız hem acil taşımayla alakalı hem hastanelerde çok hazırlıklılar. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Cenabıhak hepsine acil şifalar versin. Diyarbakır Valiliği yaralı sayılarıyla alakalı daha doğru bilgi verir. Süratle hareket edildi ve gereken müdahale yapıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini aldım." dedi.