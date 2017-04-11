Diyarbakır'daki Patlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyetinin Çevik Kuvvet biriminin bir kademesinde, demirbaşların tamir, bakımının yapıldığı sırada bir patlama olduğunu belirterek, "Bir kişi enkaz altında. AFAD yaşadığını söylüyor. Bir ağır yaralı var. Bir de sayısını henüz bilmiyoruz hafif yaralılar var. Geçmiş olsun." dedi.



Soylu, Tuzla'da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Diyarbakır'daki patlamaya ilişkin bilgi verdi.



Patlamanın, Diyarbakır Emniyetinin Çevik Kuvvet biriminin bir kademesinde, demirbaşların tamir, bakımının yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"Dışarıdan bir müdahale var mı, yok mu diye arkadaşlarımız bakıyorlardı. Şu anda dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir esnasındaki araçtan kaynaklanan bir patlamanın olduğu... Bir kişi enkaz altında. AFAD yaşadığını söylüyor. Bir ağır yaralı var. Bir de sayısını henüz bilmiyoruz hafif yaralılar var. Geçmiş olsun."