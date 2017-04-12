Diyarbakır'daki Olay Terör Saldırısı'
İçişleri Bakanı Soylu, dün Diyarbakır'da meydana gelen ve 3 kişinin şehit olduğu patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, dün Diyarbakır'da meydana gelen ve 3 kişinin şehit olduğu patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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