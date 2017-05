Diyarbakır'daki Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Peygamber Sevdalıları Platformu Diyarbakır Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla dün Bağlar ilçesinde düzenlenen etkinliğe ilişkin, "Tüm dünya bir kez daha Diyarbakır'ın Muhammed ve İslam diyarı olduğuna şahit oldu." dedi.



Ünsal, platformun genel merkezinde düzenlediği toplantıda, dün Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ana temasının "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" olduğunu anımsattı.



Program için aylar öncesinden hazırlık yaptıklarını belirten Ünsal, "Etkinliğin yapıldığı meydana yüz binlerce peygamber aşığı akın etti. Toplanan mahşeri kalabalık her bir ağızdan getirilen salavatlara eşlik ederek Hazreti Muhammed'e canı gönülden bağlılıklarını göstermiş oldu. Böylelikle, tüm dünya bir kez daha Diyarbakır'ın, Muhammed ve İslam diyarı olduğuna şahit oldu. Bundan dolayı yüce Rabbimize hamd ediyoruz." ifadesini kullandı.



Program ile amaçlananın Hazreti Muhammed'in daha fazla tanınması olduğunu dile getiren Ünsal, adaletin tesisi ve mazlumların kurtuluşunun, ancak Hazreti Muhammed'in izinden gitmekle mümkün olacağını söyledi.



Ünsal, etkinliğe yurt dışından da katılım sağlandığını belirterek, "Muhteşem bir coşkuyla bu sevdaya koşup gelen halkımıza, davetimize icabet eden siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine candan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah, resulünün sevgisini kalplerimizden eksik etmesin." diye konuştu.