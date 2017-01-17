TÜMÜ
Haberler Search
Diyarbakır Saldırısının Şiddeti Kan Dondurdu! Ağaçlar Köklerinden Sökülmüş

Diyarbakır Saldırısının Şiddeti Kan Dondurdu! Ağaçlar Köklerinden Sökülmüş

Diyarbakır'da dün gerçekleştirilen ve 4 polisin şehit olduğu saldırının boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı. Patlama nedeniyle bazı ağaçların köklerinden söküldüğü görüldü.

Diyarbakır Saldırısının Şiddeti Kan Dondurdu! Ağaçlar Köklerinden Sökülmüş

Terör örgütü mensupları dün, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan mezarlık duvarına döşediği patlayıcıyı, polis zırhlı aracının geçişi sırasında infilak ettirmiş, olayda 4 polis şehit olmuş, 2 polis de yaralanmıştı. Güvenlik güçleri, dün gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürürken, patlamanın şiddeti günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

3 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Terör örgütü mensuplarının mezarlık duvarına yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu olay yerinde 1 metre derinliğinde yaklaşık 3 metre genişliğinde çukur oluştu.


AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Patlayıcının etkisi nedeniyle mezarlık duvarı ve bazı mezarlarda tahribat oluştu. Zırhlı aracın parçalarının bulunduğu olay yerinde ağaçların köklerinden söküldüğü görüldü. Güvenlik güçlerinin olayı gerçekleştiren teröristleri yakalama çalışmaları sürüyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Patlama, Sabah, Polis, Terör, Şehit
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads