Diyarbakır'daki Fetö/pdy Operasyonu

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına 23 şüpheliden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, önceki gün il yapılanması içinde bulunan ve terör örgütü yöneticileriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden biri tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.