Diyarbakır'daki Deaş Davasında 1 Kişi Tahliye Edildi

Diyarbakır'da 26 Ekim 2015'te 2 polisin şehit olduğu, 5 polisin yaralandığı ve 7 DEAŞ'lının öldürüldüğü olayla ilgili açılan davanın ikinci duruşmasında bir kişi tahliye edildi.



Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde polis, bir hücre evine operasyon gerçekleştirmiş, çıkan çatışmada 2 polis şehit olmuş, 5 polis yaralanmış, 7 DEAŞ'lı ise ölü ele geçirilmişti. Olayın ardından açılan davanın ikinci duruşması bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu 2 sanık ve tutuksuz sanıklar ile avukatların hazır bulunduğu duruşmada, 2 sanık da tutuklu bulundukları Gaziantep'ten SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Dava hakkında görüşünü açıklayan savcı, tutuklu sanıklar Mahmut Demirtaş, Emrah Emre, Nihat Turan ve Mustafa Deniz'in DEAŞ üyelerinin Diyarbakır'da kaldığı 2 hücre evin kiraladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının mütalaasına karşı SEGBİS üzerinden savunma yapan tutuklu sanık Nihat Turan, "Ben bir Müslüman olarak Allah'ın emrettiği şekilde yaşadığım için yargılanıyorum. Allah kendisine kulluk etmemizi ve ibadet yapmamızı emrediyor. İslami düşüncem üzerinden hiç bir delil olmaksızın yargılanıyorum" dedi.



Avukatların yaptığı savunmaların ardından mahkeme, kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Emren'in serbest bırakılmasına, tutuklu sanıklar Mahmut Demirtaş, Mustafa Deniz ve Nihat Turan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. - DİYARBAKIR