Diyarbakır'da Zoru Başaranlar Semineri

DİYARBAKIR - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Diyarbakır İl Müdürülüğü tarafından, zoru başaranlar kariyer ve spor sohbetleri etkinliği düzenlendi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilere edindiği hayat tecrübesini aktardı.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, "Derslerinize iyi çalışın, branşınızda en iyi siz olun. Türkiye'nin en iyi hukukçuları ve tarihçileri buradan çıkabilir. En iyi olmanın yolu çalışmak ve umutsuzluğa kapılmamaktır." dedi.



Gül, başarmak için zamanın bir nimet olduğunu belirterek, öğrencilerden zamanı çok iyi kullanmalarını istedi.



Toplumların mutlu olması için bireylerin dürüst olması gerektiğini savunan Gül, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Hepimiz insanız. İnsani özelliklerimiz var. Dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun, herkesin belli insani özellikleri var. Dürüst olmak, yalan söylememek, başkasını sınırına tecavüz etmemek. Bunlar herkeste insani özellikler olarak kabul edilir. Bu insani özellikler insanı ve toplumu mutlu eder. O kadar ortak insani özelliklerimiz var ki, biz bunları öne çıkarırsak mutlu oluruz. Ama insani özelliklerimizi öne çıkaramazsak, mutlu olamayız."



Gül, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.



Etkinliğin sonunda kız ve erkek öğrenciler arasında çekilen kura sonucu belirlenen 2 öğrenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gönderilecek.