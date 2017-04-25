Diyarbakır'da Yivsiz Tüfeklerin Taşınması Yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, kentte M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu silahlara benzer av tüfeklerinin taşınmasının, yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği için yasaklandığı duyuruldu.



Valilikten yapılan açıklamada, "Güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınarak, özellikle terör olaylarının yaşandığı bölgelerde bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabilmektedir. Yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde (Hava keşif, İHA ve diğer gözetleme vasıtalarıyla) uzun namlulu ve tam otomatik harp silahlarına benzerliğinin yanlış anlamlara ve müessif olaylara sebebiyet verilebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer yivsiz av tüfeklerinin OHAL süresince ilimiz genelinde taşınması ve nakli yasaklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR