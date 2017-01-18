Diyarbakır'da Yıldızlar Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Diyarbakır'da okullar arası yıldızlar voleybol müsabakaları tamamlandı.



Yaklaşık bir ay süren ve Mardin Yolu Köşkler Mahallesi'ndeki spor salonunda gerçekleşen müsabakalara toplam 32 takım katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların kızlar kategorisinde Çelebi Eser Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsledi. Final Okulları Ortaokulu'nun ikinci olduğu müsabakalarda Bismil Yukarıdarlı Ortaokulu üçüncü ve TED Koleji dördüncü oldu. Küçük Kadı Ortaokulu'nun erkeklerde birinciliği elde ettiği müsabakalarda, Mektebim Ortaokulu ikinci ve Ali Emiri Ortaokulu ise üçüncü oldu.



Dereceye giren ekiplerin bölge müsabakalarında Diyarbakır'ı temsil etme hakkını elde ederken, şampiyonada dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde başarılı olan ekiplere kupa ve madalya verildi. - DİYARBAKIR