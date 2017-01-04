Diyarbakır'da Yangın: 1 Ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında, tek başına yaşayan 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan tek odalı bir evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevahir Yavuz uyuduğu esnada, evdeki elektrikli ısıtıcının yere düşmesi sonucu yangın çıktı.



Kısa sürede evi saran alevlerin odada bulunan piknik tüpüne ulaşması meydana gelen patlamada, Yavuz hayatını kaybetti.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.



Yavuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.