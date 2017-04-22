Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları

Diyarbakır'da düzenlenen 2 operasyonda, 410 kilo 220 gram esrar ve 7 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen esrarın kentte piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.



Polis ekipleri, uyuşturucunun getirileceği kamyonetin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı. Kamyonetteki aramada, 410 kilo 220 gram esrar ele geçirildi.



Diyarbakır-Silvan karayolunda bir araçta yapılan aramada da 7 kilo 20 gram metamfetamin bulundu.



Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.