Diyarbakır'da Ulaşıma Doğalgazlı Otobüs Takviyesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10 doğalgazlı otobüsü hizmete sundu.



Kent merkezinde 132, ilçelerde 79 olmak üzere 211 otobüsle toplu taşıma hizmeti veren belediye, 10 doğalgazlı otobüs aldı.



Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Terminali'nde düzenlenen tanıtım töreninin ardından, otobüsler halkın hizmetine sunuldu.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla, otobüslerin teslim alma töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık. Öncelikle otobüslerimizin Diyarbakırlılara hayırlı olmasını diliyorum. Allah her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin." dedi.



Belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı törende, dua edildi.



Doğalgazlı, 90 yolcu kapasiteli otobüslerde, engelli rampası da bulunuyor.