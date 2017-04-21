Diyarbakır'da Uçurtma Şenliği Düzenlenecek

Diyarbakır'da 300 çocuğun katılımıyla uçurtma şenliği yapılacak.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



14. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali kapsamında, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesinin katkılarıyla 300 çocuğun katılımıyla uçurtma şenliği düzenlenecek.



Uçurtma şenliği On Gözlü Köprü üzerinde 23 Nisan'da saat 12.00'de gerçekleştirilecek.