Diyarbakır'da Türk Sanat Müziği Konseri

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Turizm Haftası dolayısıyla Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konserine katıldı.



Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği konserde davetlilere müzik ziyafeti yaşatıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Alp, konserin sonunda koro şefine çiçek verdi.



Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Çağrı Özpolat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.