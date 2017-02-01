Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekrem Elvermez yönetimindeki 65 BF 689 plakalı otomobil, Diyarbakır Silvan karayolu Oğuzlar mevkisinde orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Kazada, sürücüsü Ekrem Elvermez olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.