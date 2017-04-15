Diyarbakır'da Toplu Taşıma Araçlarında Ücretsiz Ulaşım

Diyarbakır'da kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle yarın ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.



İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak halk oylaması nedeniyle ücretsiz ulaşım hizmetinde bulunacak.



Öte yandan, toplu ulaşım araçları vatandaşların ve sandık görevlilerinin ulaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla sabah saat 05.30'da hizmet vermeye başlayacak.