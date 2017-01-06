Diyarbakır'da "Tiyatro Oyuncularının İşten Atıldığı" İddiası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görevli 74 personelden, yönetmelik gereği "üniversite veya dengi okul bitirme" şartına uymayanların sözleşmelerinin feshedildiği, faaliyetlerine devam eden tiyatronun yeni oyunlarla seyirci karşısında olacağı belirtildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla'nın "Şehir Tiyatrosunu kapattığı ve tiyatro oyuncularını işten attığı" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.



Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Aralık'ta Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü Teşki·lat, Görev ve Çalışma Yönetmeli·ği·'nde değişikliğe gitti. Değişikle, Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünde sahneler sorumlusu, genel sanat yönetmeni, stajyer sanatçı, oyuncu ve yönetmen gibi alımlarda standartları yükseltmek amacıyla, "en az üniversite mezunu olma" şartı getirildi.



Yönetmelik değişikliği sonrası Şehir Tiyatrosunda görevli 74 personelden 28'inin, üniversite mezunu olmaması nedeniyle, 3 personelin de yönetmeliğin diğer maddeleri uyarınca sözleşmesi yenilenmedi.



Diğer 43 personelin sözleşmelerinin yenilendiği, Şehir Tiyatrosunun önümüzdeki günlerde sahneleyeceği yeni oyunlarla seyirci karşısında olacağı ifade edildi.