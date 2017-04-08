Diyarbakır'da Teröre Darbe Üstüne Darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda, teröristlere ait 12 sığınak ve 1 barınak imha edilirken, çok sayıda patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 5 Nisan tarihinde başlatılan Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Birlik Operasyonu dün akşam saatlerinde başarı ile tamamlanırken, operasyonda terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Teröristlere ait 12 sığınak ve 1 barınağın imha edildiği operasyonda 1 ton 80 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu ile hazırlanmış 22 El Yapımı Patlayıcı (EYP), çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi, tıbbı malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 'İncil' olması dikkatleri çekti. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında asker ve polis ekipleri tarafından müşterek düzenlenen Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Birlik Operasyonu 07 Nisan 2017 Cuma akşamı başarı ile tamamlandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların artan bir azim ve kararlılıkla devam ettirildiği belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi güneyindeki arazi kesiminde barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Birlik Operasyonu 07 Nisan 2017 Cuma günü başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 28 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet Draganov Kannas keskin nişancı tüfeği, 5 adet makineli tabanca, 7 adet tabanca, 5 adet keskin nişancı dürbünü, 7 adet RPG-7 roketatar, 1 adet av tüfeği, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet holografik nişan aleti, 16 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 106 adet av tüfeği fişeği, 605 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 11 bin 192 adet muhtelif fişek, 126 adet muhtelif şarjör, 1 adet İncil, 3 adet Yeasu marka büyük telsiz, 6 adet el telsizi, 17 adet el bombası, 2 adet balistik yelek, 33 takım leşker kıyafeti, 45 çift mekap ayakkabı, 62 adet şemsiye, 2 adet kamera, 1 adet lazer yazıcı, yaklaşık 950 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzemeler ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.



12 sığınak ve 1 barınak imha edildi



Operasyonda 3 köy ve 1 mezrada da arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi mülki sınırlar içerisindeki 3 köy ve 1 mezrada toplam 42 ev ve eklentisinde Lice Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 12 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



1 TON 80 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT VE ALÜMİNYUM TOZU İLE YAPILMIŞ 22 ADET EYP ELE GEÇİRİLDİ



Açıklamada, teröristlerin güvenlik kuvvetlerine yönelik kullanmayı planladıkları 1 ton 80 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 22 EYP'nin tespit edilerek yerinde imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Teröristlerce 1 ton 80 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 22 adet EYP düzeneği, 1 adet oksijen tüpü ve 25 adet mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü personelince tesis edilen 10 Yol Kontrol Noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 268 araç ve 752 şahsın sorgulaması yapılmış olup, kayıp şahıs olarak aranmakta olan 1 kişi yakalanmış, 14 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; kenevir ekim alanlarını sulamak için kullanılan 2 adet sulama motoru ile 648 kilogram toz, 144 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 792 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır" denildi.



(İHA)