Diyarbakır'da Terör ve Kaçakçılıkla Mücadele

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda, PKK'lı 16 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mart ayında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 674 operasyonda, PKK'lı 16 terörist etkisiz hale getirildi, 1 teröristin ise sağ yakalandı.



Operasyonlarda 27 uzun namlulu silah, 10 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 254 fişek, 23 el bombası, 6 el yapımı patlayıcı, 28 el yapımı patlayıcı düzeneği, 98 roketatar mühimmatı,19 telsiz ve 599 örgütsel dokümanın ele geçirilirken, hakkında işlem yapılan 521 kişiden 49'u tutuklandı.



13 ton esrar yakalandı



Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise aynı sürede yapılan çalışmalarda 6 ton 891 kilo 542 gram esrar, 6 ton 223 kilo 706 gram toz esrar, 157 kilo 300 gram kenevir tohumu, 748 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 14 bin 557 hap, 310 bin 946 paket kaçak sigara,10 bin litre kaçak akaryakıt,15 tabanca, 156 cep telefonu, 2 el telsizi elde edildi.



Hakkında işlem yapılan 486 kişiden 72'si tutuklandı.



Geçen ay yapılan yol kontrollerinde 430 bin 4 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 894 kişi yakalandı.