Diyarbakır'da terör saldırısında şehit olan polis memuru Alim Sevim'in eşi: "Acısı büyük ama mertebesi çok çok daha büyük"



ESKİŞEHİR - Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci yıl dönümü ve Polis Haftası Eskişehir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik Meydanında düzenlenen törende ilk olarak Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapıldı. Dinç, toplumun huzur ve güvenliğini sağlanması, vatandaşların hak ve hürriyetlerinin korunması, devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi, mesai mefhumun gözetmeksizin üstlenmiş olan emniyet teşkilatının 172. kuruluş yılını ve Polis haftasını kutlamakta olduklarını söyledi.

Şanlı tarihin hiç bir evresinde düşmana boyun eğmemiş yüce milletimiz ve bu evlatları olan Türk Polis Teşkilatının, terörle mücadele de birçok başarılar gösterdiğini belirten Dinç, "Terörle mücadele uğruna şehit ve gaziler veren, 15 Temmuz gecesinde de FETÖ terör örgütü mensuplarının hain darbe girişimine ülkenin dört bir yanında milletiyle birlikte kahramanlık destanları yazarak engel olmuş, gururla geçen 172 yıllık tarihine altın bir sayfa daha eklemiştir. Bu alçak darbe girişimi sonrasında, milletimizin vicdanında en ağır cezayı almış olan hainlerin yüce Türk adaleti önünde de hesap vermeleri için gece gündüz demeden mesai harcayan Türk polis teşkilatımız, vatanın bağımsızlığı ülkenin bölünmez bütünlüğü için anayasa, hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir" dedi.

Törene katılan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör saldırısında şehit olan polis memuru Ali Sevim'in eşi Demet Sevim de, oğluyla birlikte dimdik ayakta olduklarını belirtti. 'Şehitler ölmez diyorlar, gerçekten o yanımda yok ama yanımda gibi hissediyorum' diyen Sevim, "Gerek oğlumla, gerek mertebesiyle avunmaya çalışıyorum. Acısı çok büyük ama mertebesi çok çok daha büyük, ayrıca çok da gurur verici bir şeymiş" ifadelerini kullandı.

Törene, Dinç'in yanı sıra Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve il Emniyet Müdürlüğü birim amirleri ve personeli katıldı.