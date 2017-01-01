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Diyarbakır'da Terör Saldırısı
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Diyarbakır'da Terör Saldırısı
1 Ocak 2017 Pazar 22:22
Çınar ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.
Çınar ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi
Kaynak:
Dunya.com
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