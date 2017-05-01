Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kamu görevinden ihraç edilen 16 akademisyen gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik, Dicle Üniversitesi lojmanlarına ve kentteki bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda daha önce kamu görevinden ihraç edilen 16 akademisyen gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.