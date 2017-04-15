Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle Sibel İ. ile Mehmet Yaşar G. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet Yaşar G. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Sibel İ. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.



Tutuklanan Mehmet Yaşar G'nin, geçen yıl Bingöl kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonunda ele geçirilen "Azad Farkın" kod isimli Nevzat Gündüz isimli teröriste ait olduğu değerlendirilen dijital dokümanlarda PKK adına faaliyet yürüttüğüne dair isim ve sicil bilgilerinin bulunduğu öğrenildi.