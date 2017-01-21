Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bin 395 kilogram kubar esrar, 440 kilogram toz esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde, 6 ayrı sığınak ve bir mağara tespit edildi.



Aramalarda, bin 395 kilogram kubar esrar, 440 kilogram toz esrar, 6 tüp, batarya, dörtlü ocak, 10 akü, 700 metre antigron kablo, 100 metre plastik hortum ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.