Diyarbakır'da Teog Birincilerine Ödül

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında il birincisi olan öğrencileri ödüllendirdi.



Öğrencilere ödül verilmesi için özel bir okulda düzenlenen törende konuşan Aslan, kendilerine emanet edilen öğrencilerin çok iyi yerlere gelmesi için büyük çaba gerektiğini söyledi.



Aslan, şunları kaydetti:



"Sevginizi veremediğiniz öğrenciye bilginizi asla veremezsiniz. Ülkemizin en fazla ihtiyacı olan şey yüreği insan sevgisiyle dolu nesillere ve gençlere ihtiyaç vardır. Bütün suçların ve terörün zararlı olan ne varsa hepsinin panzehiri eğitim, öğretmen ve öğrencilerdir."



Konuşmanın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.