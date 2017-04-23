Diyarbakır'da Tarihi Köprüde Uçurtma Şenliği

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, tarihi Ongözlü Köprü'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.



İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Sur Belediyesi ile Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca düzenlenen şenliğe katılan 400 çocuk ile ebeveynleri ve öğretmenler uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.



Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Coşkun yaptığı açıklamada, her yıl farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Uçurtma şenliğine katkı sağlayan Sur Belediyesine teşekkür eden Coşkun, "Şenliğe katılan çocuklara pamuk şeker, meyve suyu, şapka ve balon hediye ettik. Düzenlediğimiz organizasyona talep çok fazla oldu. 400 çocuğa uçurtma hediye ettik. Önümüzdeki yıl sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.



Öğretmen Sema Erbilim de öğrencileriyle uçurtma uçurmaya geldiklerini ifade ederek "Çocuklar çok şanslılar. Bizim yaşa gelmeden uçurtma uçurma imkanları oldu. Çok güzel bir etkinlik." şeklinde konuştu.



Çiğdem Erbilim de çok eğlenceli bir gün geçirdiğini dile getirerek, uçurtma uçurmayı çok sevdiğini söyledi.



İki çocuğuyla şenliğe katılan Samet Önen de şenliği düzenleyenlere teşekkür etti.



Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği "Barışcan ve Bizim Çocuklar" etkinliği de Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.