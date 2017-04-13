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Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı
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Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: Dunya.com

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