Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: Dunya.com
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