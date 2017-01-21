Diyarbakır'da Siyer Sınavında Başarılı Olan Öğrenciler Umreye Gönderildi

Diyarbakır'da "Hz Peygamberin İzinde" adlı siyer yarışmasında dereceye giren 40 öğrenci, İl Müftülüğü tarafından umreye gönderildi.



Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl yapılan ve 60 binin üzerinde öğrencinin katıldığı Hz. Peygamberin İzinde adlı siyer yarışmasında dereceye giren 40 öğrenci Diyarbakır Havalimanı'nda bir araya geldi. Sınavda dereceye girmeleri nedeni ile umre ziyareti ile ödüllendirilen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Umre gezisi ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, umreye gidecek olan 187 kişilik kafilenin içinde çok anlamlı bir grubun olduğunu söyledi.



İşleyen, "40 yavrumuz var, bunlar geçen sene Diyarbakır genelinde yapmış olduğumuz Hz. Peygamberin İzinde adlı siyer yarışmasında dereceye giren çocuklarımızdır. 90 binin üzerinde kitap dağıttık, 62 binin üzerinde çocuğumuz yarışmaya katıldı her ilçenin birincisini ve Diyarbakır'ın plakası olması hasebiyle ayrıca 21 kişiyi inşallah umreye yolluyoruz Kur'an Kursu'nda dereceye giren iki öğrencimiz ile birlikte. Bugün toplam 40 yavrumuzu, Çınar Müftüsü'nün kafile başkanlığı ve grup hocalarımızın nezaretinde inşallah okudukları Hz. Peygamberi doğduğu, yetiştiği, peygamberliğini ilan ettiği yerde ziyaret edecekler, ibadet edecekler salat ve selam götürecekler. Biz onlara salim gitmelerini niyaz ederken selamlarımızı da Hz. Muhammed'e (sav) ulaştırmalarını istiyoruz. Ülkenin huzuru, ümmetin huzuru, İslam coğrafyasında akan kanın ve gözyaşının son bulması için makbul dualarını bekliyoruz" dedi.



İşleyen daha sonra umreye gidecek öğrencilere zarf içinde harçlık da verdi. Düzenlenen törenin ardından kafile 15 gün sürecek umre yolculuğuna uğurlandı. - DİYARBAKIR