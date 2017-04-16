Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68), Şeyhmus (32) ve İdris Yıldız silahla vurularak yaralandı.



Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltına alındı.