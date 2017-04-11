Diyarbakır'da Şehit Sayısı 2'ye Yükseldi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada şehit sayısı 2'ye yükseldi. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada sivil memur Yunus Elaltunterin şehit olmuştu. Elaltunterin'in ardından bir sivil memur daha tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehit memur için yarın İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.



(İHA)