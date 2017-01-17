Diyarbakır'da mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan 4 polis memurundan 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan'ın naaşı, uçakla memleketi Trabzon'a getirildi.
Trabzon Havalimanı'na getirilen şehit Özcan'ın naaşı cenaze aracına konularak Maçka ilçesine getirilirken, cenazeyi; Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, şahidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar karşıladı.
Şehidin naaşının uçaktan indirilişi sırasında kardeşi Ferhat Özcan'ın "Tabuta nasıl sığacaksın abi, daha Trabzonspor'un şampiyonluğunu görecektik" demesi yürekleri dağladı. - TRABZON
Diyarbakır'da Şehit Olan Polis Memuru Özcan'ın Naaşı Trabzon'a Getirildi
Diyarbakır’da mezarlık duvarının altına PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan 4 polis memurundan 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan’ın naaşı, uçakla memleketi Trabzon’a getirildi.
Diyarbakır'da mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan 4 polis memurundan 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan'ın naaşı, uçakla memleketi Trabzon'a getirildi.