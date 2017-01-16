Diyarbakır'da Şehit Olan Polis Memuru Mahmut Ava'nın Baba Evi - Osmaniye

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesinde, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mahmut Ava'nın Osmaniye'deki baba evinde yas var.



Ava'nın (29) şehadet haberi, Toprakkale ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde oturan annesi Fadime ve babası Süleyman Ava'ya, İl Emniyet Müdür Yardımcı Murat Baz ve sağlık görevlileri tarafından verildi.



Acı haberi alan anne Fadime ve baba Süleyman Ava fenalık geçirdi. Acı haberden sonra fenalaşan anne Fadime Ava ile şehidin diğer yakınları, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirildi.



İki yıllık evli şehit Ava'nın eşi Gülseren Ava'nın da üç aylık hamile olduğu öğrenildi.



Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, şehidin yakınları taziyeleri kabul etti.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.