Diyarbakır'da Şehit Olan Polis Memuru Burhan Mercan İçin İskenderun'da Tören Düzenlendi -2

Diyarbakır'da Şehit Olan Polis Memuru Burhan Mercan İçin İskenderun'da Tören Düzenlendi -2

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