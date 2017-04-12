Diyarbakır'da Şehit Olan Polis Memuru Burhan Mercan İçin İskenderun'da Tören Düzenlendi

Diyarbakır'da Şehit Olan Polis Memuru Burhan Mercan İçin İskenderun'da Tören Düzenlendi

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