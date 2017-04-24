Diyarbakır'da 'Şap' Değerlendirme Toplantısı

Diyarbakır Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından şap hastalığıyla ilgili toplantı düzenlendi.



İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bir otelde gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli açısından büyük illerin arasında yer aldığını söyledi.



Salgın hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadeleye karşı yılın 12 ayında sahada çalıştıklarını dile getiren Atalar, şunları kaydetti:



"Yeni uygulamaya konulan ve öncelikle Trakya bölgesinde başlamak üzere tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde ari bölge oluşturma çalışmaları hızlandırıldı. Bunların gerçekleştirilmesinden önce bütün illerde, özellikle de ilimizde başlatılan bu çalışmalarla şap hastalığıyla ilgili mücadeleler son hızla devam etmektedir. Geçen yıl ilkbahar şap kampanyasında 384 bin hayvan aşılanmıştır. Bu yüzde 95 bir başarı demektir. Daha sonra sonbahar aşılamasında ise 278 bin hayvan sayısıyla yüzde 93' lük bir başarı elde edilmiştir."



Atalar, 2017 ilkbahar şap kampanyasında 315 bin hayvanın aşılayarak hedeflerinin üzerine çıktıklarını aktardı.



Arazide çalışmaların devam ettiğini belirten Atalar, "Türkiye'de şapla ilgili bir sorun kalmayacak. Bakanlığımız tarafından üretilen aşılar dünyadaki en kaliteli aşılardan bir tanesidir." dedi.