Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak 4 Şehit 2 Yaralı Ek Görüntüler

Diyarbakır'da Polise Bombalı Tuzak 4 Şehit 2 Yaralı Ek Görüntüler

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